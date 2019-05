Avengers Endgame Box Office Collection Day 7: 'एंडगेम' ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया रिकॉर्ड, कमाए इतने करोड़

Avengers Endgame Box Office Collection Day 7: 'एवेंजर्सः एंडगेम' का बॉक्स ऑफिस पर कहर जारी है और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कोई भी फिल्म मारवल स्टूडियोज (Marvel Studios) की 'एवेंजर्स: एंडगेम' के आगे टिक नहीं पा रही है. 'एवेंजर्स: एंडगेम (Avengers: Endgame)' ने पिछले छह दिन में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 244 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है और कई फिल्मों के रिकॉर्ड को इसने ध्वस्त कर दिया है जबकि चीन के बॉक्स ऑफिस पर तो ये हॉलीवुड फिल्म ऐसा तूफान लाई है कि सभी रिकॉर्ड हवा हो गए हैं. फिल्म हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर कमाई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म बन गई है.

#AvengersEndgame enters All-time Top 5 at the WW Box office.. 1. #Avatar 2. #Titantic 3. #StarWarsTheForceAwakens 4. #AvengersInfinityWar 5. #AvengersEndgame *

फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने 'एवेंजर्स: एंडगेम (Avengers: Endgame Box Office Collection)' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी देते हुए लिखा हैः 'एवेंजर्सः एंडगेम' चीन के बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ डॉलर की कमाई कर ली है. किसी विदेशी फिल्म ने पहली बार इतनी कमाई की है.'

#AvengersEndgame crosses $500 Million at the #China Box office..



1st Foreign Import Title to do so..