Avengers Endgame: 'एवेंजर्स एंडगेम' देखने का है इरादा तो कहीं आपका भी न हो जाए ऐसा हाल...

खास बातें 'एवेंजर्सः एंडगेम' को देखने के बाद बेहाल हुए फैन्स ट्विटर पर यूं आया रिएक्शन हॉलीवुड फिल्म है 'एवेंजर्स: एंडगेम'

Avengers Endgame: 'एवेंजर्स: एंडगेम' दुनिया की उन कुछ फिल्मों से बन गई है, जिसे लेकर उसके फैन्स रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपने इमोशंस का इजहार कर रहे हैं. ट्विटर पर 'एवेंजर्स: एंडगेम (Avengers: Endgame)' को लेकर जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं वैसे पहले कभी नहीं देखे गए हैं. 'एवेंजर्स: एंडगेम (Avengers: Endgame)' का अंत कुछ ऐसा दिखाया गया है कि फैन्स पूरी तरह टूट गए हैं और वह फूट-फूटकर रो रहे हैं. हालांकि ट्विटर पर कई लोगों ने स्पॉयलर्स के जरिये कहानी को सामने लाने की कोशिश की है लेकिन 'एवेंजर्स: एंडगेम (Avengers: Endgame)' के अंत ने फैन्स को हिलाकर रख दिया है. फैन्स का फिल्म देखने के बाद रो-रोकर बुरा हाल हो रहा है.

Tony : I love you 3000

Me : #AvengersEndgame#iloveyou3000pic.twitter.com/OTEXpj7hkc — C R Y S O U L (@crysoul8) April 26, 2019

End game is not just a movie. It's an emotion. U will laugh, u will cry & u will root for your favorites. Grandest & epic movie ever. The end of an Epic Saga.



Thank you Marvel.

Thank you Avengers.#AvengersEndgamepic.twitter.com/roVFROymcL — Syed Jalal Ali Shah (@BeingJalal19) April 26, 2019

Some people move on after #AvengersEndgame but not us. Not us. pic.twitter.com/2B7tqVmKOP — iza.marvel 🖤 saw endgame and died (@iza_marvel) April 26, 2019

'एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame)' को डायरेक्टर जोड़ी एंथनी रूसो और जो रूसो ने डायरेक्ट किया है. 'एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame)' में रॉबर्ट डाउनी जूनियर (Iron Man), क्रिस इवान्स (Captain Ameria), मार्क रूफैलो (Hulk), क्रिस हेम्सवर्थ (Thor), स्कारलेट योहानसन (Black Widow), जेरेमी रेनर (Hawk Eye), पॉल रूड (Ant Man), ब्री लार्सन (Captain America), और जोश ब्रोलिन (Thanos) लीड रोल में हैं.

when a friend asks me how was #AvengersEndgame but they haven't seen it yet.....pic.twitter.com/ZxIiigoeT0 — soondaaai__ (@missindino) April 26, 2019

'एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame)' के बाद फैन्स का बहुत बुरा हाल हो रहा है. 'एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame)' के फैन्स ट्विटर पर अपने इमोशंस को पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह फिल्म देखने के बाद उनका बुरा हाल हो गया है. 'एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame)' में सुपरहीरोज को आधी खत्म हुई दुनिया को बचाना है और अपने सुपरहीरो साथियों को दोबारा जिंदा करना है. इसी लिए उनको थानोस भी मुकाबला करना है. लेकिन फैन्स तो एवेंजर्स सीरीज की इस आखिरी फिल्म का अंत देखने के बाद पूरी तरह टूट ही गए हैं.

