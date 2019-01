Golden Globes 2019: गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में Rami Malek बेस्ट एक्टर, Green Book बेस्ट पिक्चर; Winners List

गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2019 (Golden Globe Awards 2019) का ऐलान हो गया है, और दुनिया भर के सिने प्रेमियों को उनकी पसंदीदा फिल्म और एक्टर से जुड़े नतीजे मिल गए हैं. 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2019 की शुरुआत हॉलीवुड और वर्ल्ड सिनेमा की दिग्गज हस्तियों के रेड कारपेट से हुई और गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों का आयोजन द बेवर्ली हिल्टन बालरूम में किया गया. गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2019 (Golden Globe Awards 2019) के होस्ट एक्ट्रेस सैंड्रा ओह (Sandr Oh) और एक्टर-कॉमेडियन एंडी सैमबर्ग (एंडी सैमबर्ग) थे. सैंड्रा ओह को उनकी टीवी सीरीज 'किलिंग ईव' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के पुरस्कार से भी नवाजा गया. मैक्सिको की फिल्म 'रोमा (Roma)' गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2019 (Golden Globe Awards 2019) में छाई रही. 'रोमा' ने बेल्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का पुरस्कार तो जीता ही इसके साथ ही इसके डायरेक्टर अल्फांसो कुआरों को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया.

गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2019 (Golden Globe Awards 2019) के विजेताओं की पूरी लिस्ट (Golden Globes 2019: List Of Winners):

बेस्ट एक्टर, ड्रामा: रामी मालेक, बोहेमिया रेपसॉडी

बेस्ट डायरेक्टर इन एनी मोशन पिक्चर: अल्फांसो कुआरों, रोमा

बेस्ट मोशन पिक्चर, म्यूजिकल/कॉमेडी: ग्रीन बुक

बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा: ग्लेन क्लोज, द वाईफ

The Dude himself (and winner of tonight's Cecil B DeMille Award, of course!) @TheJeffBridges stopped by to wax poetic on what recieving this special honor means to him. pic.twitter.com/YOHwAviNDd