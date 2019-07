Spider-Man Far from Home Movie Review: शानदार एक्शन और जानदार टॉम हॉलैंड की फिल्म है 'स्पाइडर-मैन'

मजेदार फिल्म है 'स्पाइडर-मैनः फार फ्रॉम होम (Spider-Man: Far from Home)'

खास बातें 'स्पाइडर-मैनः फार फ्रॉम होम' हो गई है रिलीज टॉम हॉलैंड बने हैं स्पाइडर-मैन फिल्म के ग्राफिक्स, प्लॉट और सीन हैं दमदार

Spider-Man Far from Home Movie Review: 'स्पाइडर-मैन (Spider-Man)' बॉक्स ऑफिस पर हंगामा बरपाने के लिए आ गया है. मारवल कॉमिक्स के दीवानों के लिए स्पाइडर-मैन एक्शन की मजेदार डोज के साथ लौटा है. 'एवेंजर्स एडंगेम' में कई सुपरहीरो का अंत हो चुका है, और 'स्पाइडर-मैनः फार फ्रॉम होम (Spider-Man: Far from Home)' की शुरुआत इसी के साथ होती है. इस तरह फिल्म की शुरुआत में ही मारवल के फैन्स को समझ आ जाएगा कि उन्होंने अवेंजर्स एंडगेम में किन सुपरहीरो को खोया है. लेकिन स्पाइडर-मैन सीरीज की खासियत इसकी कहानी रहती है, जिसमें स्पाइडी अपने हल्के-फुल्के अंदाज के साथ विलेन का खात्मा करता है. फिर इस बार स्पाइडर-मैन छुट्टियों पर निकला है, और एवेंजर्स भी नहीं हैं, ऐसे में निक फ्यूरी को उसकी मदद चाहिए ही होगी. कमाल के ग्राफिक्स, जोरदार प्लॉट और मजेदार स्पाइडर-मैन की वजह से 'स्पाइडर-मैनः फार फ्रॉम होम (Spider-Man: Far from Home)' शानदार फिल्म बन पड़ी है.

'स्पाइडर-मैनः फार फ्रॉम होम (Spider-Man: Far from Home)' की कहानी टॉम हॉलैंड यानी स्पाइडर-मैन के यूरोप पर छुट्टियों पर निकलने से होती है. स्पाइडर-मैन वेनिस छुट्टियों पर जाता है और उसका इरादा वहां अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का है. लेकिन स्पाइडर-मैन की जिंदगी आसान नहीं है. वेनिस में निक फ्यूरी स्पाइडी का इंतजार कर रहा होता है. इस तरह वेनिस के हसीन नजारे स्पाइडर-मैन के लिए दुःस्वप्न में तब्दील हो जाते हैं. लेकिन इस बार खतरों से निबटने के लिए स्पाइडर-मैन का साथ मिस्टिरियो देगा. फिल्म में स्पाइडर-मैन सुपरहीरो के साथ ही एक आम आदमी की तरह भी नजर आता है. एक्शन सीन इतनी खूबसूरती के साथ तैयार किए गए हैं, देखकर मजा ही आ जाता है. फिर स्पाइडर-मैन को एक जगह से दूसरी जगह अपने जालों पर जाते देखना तो बचपन से पसंदीदा शगल रहा ही है.

'स्पाइडर-मैनः फार फ्रॉम होम (Spider-Man: Far from Home)' में एक्टिंग की बात करें तो फिल्म इस मोर्चे पर भी अव्वल है. छोटा और प्यारा-सा स्पाइडर-मैन. टॉम हॉलैंड को स्पाइडर-मैन के किरदार में देखना बहुत ही मजेदार है. टॉम हॉलैंड ने इस कैरेक्टर में एक नई तरह की जान डाली है. उनका अंदाज हंसाता भी है और जब वे दुश्मन से टकराते हैं तो किन्हीं मायनों में कम नहीं होते हैं. निक फ्यूरी तो मारवल कॉमिक्स यूनिवर्स की जान हैं ही. सैमुअल जैक्सन एक बार फिर किरदार में जमे हैं. वहीं जेक ग्लिनहाल का मिस्टिरियो अवतार भी बढ़िया है. इस तरह फिल्म मारवल फैन्स के लिए फिल्म मस्ट वॉच है और स्पाइडर-मैन सीरीज की शानदार फिल्मों से एक है.

रेटिंगः 4/5 स्टार

डायरेक्टरः जॉन वाट्स

कलाकारः टॉम हॉलैंड, जेंदाया जेक ग्लिनहाल, सैमुअल एल. जैक्सन और मैरिसा टोमेई

