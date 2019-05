Spider-Man: Far From Home Trailer: नए सुपरहीरो के साथ स्पाइडर मैन, क्या 'आयरन मैन' की लेगा जगह? उड़ जाएंगे होश

Spider-Man: Far From Home Trailer: स्पाइडर मैन और नए सुपरहीरो की एंट्री

खास बातें स्पाइडर मैन: फार फ्राम होम ट्रेलर रिलीज नए अंदाज में दिखेगा स्पाइर मैन साथ में होगा एक नया सुपरहीरो

Spider-Man: Far From Home Trailer: स्पाइडर मैन फिल्म सीरीज की अगली फिल्म स्पाइडर-मैन: फार फ्रॉम होम (Spider-Man: Far From Home) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. यह ट्रेलर इंटरनेट पर काफी धूम मचा रहा है. इस ट्रेलर में सबसे खास बात है कि स्पाइड-मैन का किरदार निभाने वाले टॉम होलांद (Tom Holland) ने ट्रेलर के शुरुआत में डिस्कलेमर के तौर पर खुद आते हैं और बताते हैं यदि आपने अभी तक 'एवेंजर्स एंडगेम' (Avengers Endgame) नहीं देखा है तो इस ट्रेलर को अभी न देखें, वरना यह स्पाइलर का काम करेगी. इस वजह से पहले 'एवेंजर्स एंडगेम' देखें और जिन्होंने देख लिया है तो स्पाइडर-मैन: फार फ्रॉम होम (Spider-Man: Far From Home) का ट्रेलर देख सकते हैं.

स्पाइडर-मैन: फार फ्रॉम होम (Spider-Man: Far From Home) का ट्रेलर काफी दमदार है. इसमें एक नए सुपरहीरो की एंट्री होती है. आयरन मैन के दूर हो जाने के बाद अब स्पाइडमैन को संभालने के लिए हैप्पी होगन (जोन फावरेयू) होते हैं. इस ट्रेलर में स्पाइडर मैन के मुंह से यह भी सुना जाता है कि दुनिया को अब नए आयरन मैन की जरूरत है. जिसे लोग नए सुपरहीरो को उसकी जगह समझ रहे हैं.

हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन फिल्म आने के बाद यह बिल्कुल साफ हो जाएगा कि स्पाइडर-मैन: फार फ्रॉम होम (Spider-Man: Far From Home) में नए सुपरहीरो का क्या अहम रोल होगा.

देखें ट्रेलर-

स्पाइडर-मैन: फार फ्रॉम होम (Spider-Man: Far From Home) की रिलीजिंग डेट अभी ट्रेलर में 2 जुलाई दिख रही है. हालांकि यह इंडिया में कब रिलीज होगी, इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. करीब 3 मिनट के इस वीडियो को अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग में बना हुआ है. हाल ही में रिलीज हुई 'एवेंजर्स एंडगेम' (Avengers Endgame) ने सिर्फ एक हफ्ते में 300 करोड़ रुपए कमा डाले हैं. अब दर्शकों के लिए स्पाइडर-मैन: फार फ्रॉम होम (Spider-Man: Far From Home) का ट्रेलर सरप्राइज जैसा है.

