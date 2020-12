WWE रेस्लर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की तरह इस बच्चे ने मारी एंट्री, Video ने मचाई धूम

इस वीडियो (WWE Viral Video) को ट्विटर पर आइसिस नाम के एकाउंट से शेयर किया गया ता, जिसमें लिखा गया था, 'मेरे भाई मेसन को चौथे जन्मदिन की बधाई. तुम्हें इस दुनिया में लाने और भाई कहने का मौका देने के लिए मॉम का शुक्रिया. मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी.' इस तरह आइसिस ने कुछ फोटो के साथ भाई का वीडियो भी शेयर किया. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला तो WWE के ऑफिशल इंस्टाग्राम पेज से भी शेयर किया गया. इस तरह मेसन स्टार बन गए और उनको लेकर खूब रिस्पॉन्स आए.

Happy 4th birthday to my brother Mason. So thankful mom brought you into this world and even more thankful that i get to call you my brother. I love you always!! pic.twitter.com/7xKU2V0yaj