राजस्थान के निकुंभ के थानाधिकारी विनोद मेनारिया ने बताया कि चार लोगों की घटनास्‍थल पर ही मौत हो गई थी. करीब दर्जन भर घायलों को आसपास के अस्‍पतालों में भर्ती करवाया गया. पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. मृतकों व घायलों का विस्तृत ब्‍यौरा अभी नहीं मिला है. राजस्थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर शोक जताते हुए घायलों के शीघ्र स्‍वस्‍थ होने की कामना की है.

Pained by the loss of lives due to an accident at Nikumbh, Chittorgarh. In this sad hour, my thoughts are with the bereaved families. I wish the injured a speedy recovery: PM @narendramodi