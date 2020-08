केरल में 103 साल के एक वृद्ध ने कोविड-19 को दी मात, अस्पताल से मिली छुट्टी

भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है. पिछले 14 दिनों से रोजाना आने वाले मामलों की संख्या में खासा इजाफा देखने को मिला है. पिछले 90 दिनों में करीब 25 लाख नए मामले सामने आए हैं. लेकिन इन सब के बीच कुछ अच्छी खबर भी सामने आ रही है. लोग इस खतरनाक वायरस को मात दे कर वापस भी अपनी जिंदगी में लौट रहे हैं. भारत में रिकवरी रेट (Recovery rate) भी काफी अच्छी रही है. हालांकि अब तक के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक खतरा अधिक उम्र के लोगों को रहा है. लेकिन केरल के अलुवा में 103 साल के एक वृद्ध ने कोविड-19 को मात दे दी है. मंगलवार को उन्हें एर्नाकुलम के कलामासेरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी.

Kerala: Pareed, a 103-year-old resident of Aluva was discharged today from Kalamassery Medical College in Ernakulam after recovering from #COVID19. pic.twitter.com/eoKlY1qcgi