Cyclone Fani: जब भयंकर तूफान के आगे 250 फीट की भारी-भरकम क्रेन भी ढह गई, देखें- VIDEO

चक्रवाती तूफान ‘फानी' (Fani Cyclone 2019) ओडिशा में तबाही मचाने के बाद पश्चिम बंगाल पहुंच गया है. तूफान की वजह से कम आठ लोगों की मौत हो गई है. तूफान फानी की वजह से पश्चिम बंगाल (West Bengal) में तेज बारिश हो रही है और हवा चल रही है. इससे पूर्वी मिदनापुर जिले में 50 घर तबाह हो गए हैं. तूफान फानी ने ओडिशा में किस तरह कहर बरपाया है, इसका उदाहरण एक वीडियो में देखने को मिला. करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के आगे 250 फुट का भारी भरकम क्रेन भी नही टिक सका. वीडियो में दिख रहा है कि एक निर्माणाधीन इमारत के पास लगी क्रेन तेज हवाओं को झेल नहीं सकी और यह बगल के मकानों पर गिर पड़ी.

A crane used for construction of a high-rise building in Bhubaneswar came crashing when #CycloneFani struck Odisha with full vigour Friday. pic.twitter.com/bcRSRrpdbI