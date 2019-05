भारतीय नौसेना ने बताया कितना ताकतवर है 'Cyclone Fani', दिखाईं ये 3 तस्वीरें

Cyclone Fani: भारी बारिश और 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की प्रचंड हवाओं के साथ चक्रवाती तूफान 'फानी' (Cyclone Fani) ने शुक्रवार को सुबह ओडिशा (Fani Cyclone In Odisha) तट पर दस्तक दी. अधिकारियों ने बताया कि बुधवार तक यह तूफान 'बेहद खतरनाक चक्रवात' का रूप ले सकता है. सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और भारतीय तटरक्षक बल को हाई अलर्ट पर रखा है. 1999 के बाद इस तूफान को सबसे खतरनाक बताया जा रहा है. तूफान आने के बाद भारतीय नौसेना ने तीन फोटो जारी की हैं. जिसके जरिए उन्होंने बताया है कि ये तूफान कितना ताकतवर है.

Have a look at the roll being experienced by one of the ships deployed in the wake of #CycloneFani. Do notice the totally wet quarter deck..

.. Yes, its getting in and out of water view choppy seas around pic.twitter.com/RqZoDcBPDX