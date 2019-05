Cyclone Fani In Odisha: इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी, यहां कॉल कर मांग सकते हैं मदद

Fani Cyclone In Odisha: भारी बारिश और 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की प्रचंड हवाओं के साथ चक्रवाती तूफान 'फानी' (Cyclone Fani) ने शुक्रवार को सुबह ओडिशा (Fani Cyclone In Odisha) तट पर दस्तक दी. तूफान के कारण कई पेड़ उखड़ गए और झोपड़ियां तबाह हो गई. साथ ही मंदिर शहर पुरी (Cyclone Fani In Puri) के कई इलाके जलमग्न हो गए. संवेदनशील इलाकों से करीब 11 लाख लोगों को बृहस्पतिवार तक हटा लिया गया. गृहमंत्रालय ने देश के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान फानी के कहर की आशंका पर कंट्रोल रूम स्थापित किया है. जिसका नंबर (Emergency Helpline Number) है-1938. इस कंट्रोल रूम से राहत एवं बचाव कार्य का संचालन किया जा रहा है. लोग कंट्रोल रूम को फोन कर मदद मांग सकते हैं.

