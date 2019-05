खास बातें तूूूूफान फानी ने ओडिशा में कहर बरपाना शुरू कर दिया है तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है जगह-जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए हैं

चक्रवाती तूफान फानी (Cyclone Fani) ने ओडिशा (Odisha) के तटीय इलाकों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है. फानी तूफान ने आज सुबह करीब साढ़ नौ बजे जगन्‍नाथ पुरी के करीब दस्‍तक दी. भारतीय मौसम विभाग के एडिशनल डीजी मृत्युंजय महापात्रा ने एनडीटीवी से कहा कि फानी तूफान (Fani Cyclone) ने 8 से 10 बजे के भीतर पुरी तट को पार किया. उस समय फानी तूफान की स्पीड 175 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच थी. उन्‍होंने इसकी रफ्तार 205 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका भी जताई. तूफान के कारण ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है. सुरक्षा के मद्देनजर ओडिशा (Odisha) सरकार ने 11 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है. लोगों को शुक्रवार को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है.

वीडियो में देखें तूफान फानी का खतरनाक रूप



फानी तूफान का असर उत्‍तर प्रदेश और बिहार में भी देखने को भी मिल रहा है. पूर्वांचल के जिलों में मौसम खराब होने की खबर है. चंदौली जिले में चक्रवात से चार लोगों के मरने की खबर है. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद साइक्लोन फानी अब तक का सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा है.

तस्‍वीरों में देखें फानी तूफन (Fani Cyclone) का असर

ओडिशा के भुवनेश्‍वर में चल रही तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ जड़ से उखड़कर सड़कों पर गिर गए हैं:

#Odisha: Several trees uprooted in #Bhubaneswar as strong winds hit the region under the influence of #CycloneFani. pic.twitter.com/JXtmoCw1Ad — ANI (@ANI) May 3, 2019

भुवनेश्‍वर में फानी की वजह से सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाते हुए पुलिसकर्मी:

Odisha: Police personnel of Nayapalli police station clear roads in Bhubaneswar. Several trees have been uprooted in the heavy rain and strong winds which hit the region today. #CyclonicStormFANIpic.twitter.com/tGxBvzP36c — ANI (@ANI) May 3, 2019

ओडिशा के गंजम इलाके में भी भारी बारिश हो रही है:

Odisha: Heavy rainfall and strong winds hit Ganjam as #FANI cyclone hits Puri coast with wind speed of above 175km/per hour. pic.twitter.com/30jdhND8L7 — ANI (@ANI) May 3, 2019

ओडिशा के भद्रक के तटीय क्षेत्रों में मौसम का हाल कुछ ऐसा है:

Rough sea weather conditions in Bhadrak, Odisha under the influence of #CycloneFani. pic.twitter.com/la0z3W5aVG — ANI (@ANI) May 3, 2019

तटीय इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्‍थानों पर ले जाया गया है. इसी के साथ कई राहत-शिविर लगाए गए हैं:

Andhra Pradesh: People take refuge in a shelter in Ichchapuram town of Srikakulam district. Some houses were damaged in the rain and wind experienced by the district today. IMD says the system influence will be prevalent in Srikakulam for next 12 hours. #CycloneFanipic.twitter.com/qIkVEnjStZ — ANI (@ANI) May 3, 2019

ओडिशा के राहत शिविरों में लोगों के खाने-पीने का व्‍यापक इंतजाम किया गया है:

Odisha: Food being distributed at cyclone shelter set up at Sea Aquarium, in Paradip. #CycloneFanipic.twitter.com/I9DL5TM6BU — ANI (@ANI) May 3, 2019

अधिकारियों के मुताबिक पुरी में समुद्र की स्थिति अशांत है. तटीय इलाकों से करीब 5 किलोमीटर दूर तक स्थान को खाली करवा दिया गया है. इसके साथ ही चांदीपुर में शांत रहने वाले समुद्र की स्थिति भी उग्र है.