Cyclone Fani: पुरी पहुंचा साइक्लोन 'Fani', 'बाहुबली' की एक्ट्रेस ने कर डाला ये ट्वीट

Cyclone Fani Updates:ओडिशा में चक्रवात फानी (Fani Cyclone) की वजह से तेज बारिश शुरू हो गई है और तेज रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं. लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओडिशा (Odisha) सरकार ने लगभग 11 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया है. मौसम विभाग के मुताबिक, इसका असर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में भी दिख सकता है. लेकिन बॉलीवुड से भी चक्रवात फानी (Cyclone Fani) को लेकर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. बाहुबली (Baahubali) फेम एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है.

My prayers with people of Odisha, Andhra Pradesh and West Bengal. Stay indoors and help each other #CyloneFani