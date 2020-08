अहमदाबाद : Covid-19 अस्पताल के ICU में आग लगने से 8 मरीजों की मौत, PM मोदी ने जताया दुख

अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद में नवरंगपुर इलाके के श्रेय अस्पताल में गुरुवार तड़के आग लग गई. उन्होंने बताया कि अस्पताल में कोविड-19 (Covid-19) के करीब 41 अन्य मरीजों को बचा लिया गया और उन्हें शहर के एक अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अधिकारी ने बताया कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है.

गुजरात सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव कुमार गुप्ता ने बताया, "श्रेय अस्पताल को सील कर दिया गया है. 41 मरीजों को सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है."

Shrey Hospital has been sealed now. 41 patients shifted to Sardar Vallabhbhai Patel Hospital. Bodies sent for post-mortem: Rajiv Kumar Gupta, Additional Chief Secretary, Gujarat Government #Ahmedabad pic.twitter.com/Rr9SHVTKBX

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है. इसके साथ प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने इस घटना को लेकर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और अहमदाबाद के मेयर से बात की है. पीएम ने आश्वासन दिया प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है.

Saddened by the tragic hospital fire in Ahmedabad. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to CM @vijayrupanibjp Ji and Mayor @ibijalpatel Ji regarding the situation. Administration is providing all possible assistance to the affected.