जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में हथियारों से भरा ट्रक पकड़ा गया

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के एसएसपी के मुताबिक हथियारों से भरा एक ट्रक को पकड़ा गया है. वहीं इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक घाटी में हाल के दिनों में कई पाकिस्तानी आतंकी देखे गए हैं. सूत्रों के मुताबिक पांच अगस्त से लेकर अब तक 40 पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं. पिछले 40 दिनों में हुई ये घुसपैठ अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ है. इंटेलिजेंस एजेंसियों की मानें तो ये सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं. खबर यह भी है कि इन आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल हैं और वो किसी बड़े हमले की फ़िराक में हैं. पाकिस्तान और आतंकियों को भेजने की फ़िराक़ में लगा हुआ है. इसी वजह से जम्मू-कश्मीर की घाटी में सुरक्षा और चौकस कर दी गई है. बता दें कि इंडियन आर्मी (Indian Army) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के केरन सेक्टर (Keran sector) में पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम (BAT) के एक दल द्वारा घुसपैठ की नाकाम कोशिश का एक वीडियो शेयर किया था.

