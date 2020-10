भारत पर ट्रंप की टिप्पणी के बाद ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा "Howdy, Modi!"

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने व्यंग्यात्मक लहजे में सरकार पर निशाना साधा. सिब्बल ने लिखा कि प्रधानमंत्री की पिछले साल सितंबर में अमेरिकी यात्रा (खासकर ह्यूस्टन रैली) के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं. पीएम ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ रिश्तों का दावा किया था. लेकिन ट्रंप भारत में कोविड की मौतों पर सवाल खड़े कर रहे हैं. भारत की हवा को गंदा बताया और उसे टैरिफ किंग भी कहा. डोनाल्ड ट्रंप के कमेंट के बाद ही भारत में ट्विटर यूजर्स के बीच "#FilthyIndia" and "#HowdyModi" ट्रेंड करने लगा.

US President @realDonaldTrump says India is 'filthy'. Earlier, he had said that India had a 'tremendous problem' with Covid-19. This is how the so called 'good friend' of PM Modi, for whom he spent Rs 100 cr of taxpayer money for a 3 hour roadshow, speaks about India!