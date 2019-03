अफजल गुरु के बेटे ने कहा- मेरे पास आधार कार्ड है, पासपोर्ट भी मिलना चाहिए, विदेश में पढ़ाई के लिए मिल रही है स्कॉलरशिप

साल 2001 में भारतीय संसद पर हमला (Attack on Indian Parliament) करने वाले अफजल गुरु (Afzal Guru) के बेटे गालिब गुरु का कहना है कि उसे विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए पासपोर्ट चाहिए. गालिब गुरु का कहना है कि उसने 2012 में पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक उसे नहीं मिला है. गालिब मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए एनईईटी पास करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. अफजल गुरु को साल 2013 में फांसी पर लटकाया गया था. जब अफजल गुरु ने अपने साथियों के साथ मिलकर भारतीय संसद पर हमला किया था, तब गालिब की उम्र मात्र दो साल थी.

गालिब को भारतीय पासपोर्ट (Indian Passport) चाहिए, क्योंकि अगर वह एनईईटी एग्जाम पास नहीं कर पाया तो विदेश में जाकर पढ़ाई कर सके. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए गालिब ने बताया, 'मैं एनईईटी पास करने की कोशिश कर रहा हूं. अगर मैं पास नहीं होता हूं तो एक और विकल्प होना चाहिए. मैं विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहता हूं, इसलिए मुझे पासपोर्ट की जरूरत है. मेरे पास आधार कार्ड है, पासपोर्ट भी होना चाहिए. मुझे तुर्की से मेडिकल स्कॉलरशिप मिल रही है. मैं अपील करता हूं कि मुझे पासपोर्ट भी मिलना चाहिए. अगर मुझे पासपोर्ट मिलता है तो मैं इंटरनेशनल मेडिकल स्कॉलरशिप ले सकता हूं.'

