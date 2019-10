महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों पर बोले औवैसी, BJP क्लीन स्वीप का दावा कर रही थी, लेकिन...

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा है और ध्रुवीकरण की राजनीति बंद करने को कहा है. ओवैसी ने कहा, 'बीजेपी महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप का दावा कर रही थी, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं रहा है जैसा वे चाहते थे. चुनाव परिणाम बीजेपी को आगाह करने वाले हैं. उन्हें ध्रुवीकरण की राजनीति बंद कर देनी चाहिए और अर्थव्यस्था और ग्रामीण क्षेत्रों के संकट पर ध्यान देना चाहिए.' आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी पहली बार बिहार में खाता खोलने में सफल रही है. उप चुनावों में पार्टी के प्रत्याशी कमरुल होदा (Kamrul Hoda) ने किशनगंज (Kishanganj) विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की स्वीटी सिंह को हरा दिया. वहीं, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है.

