ऑपरेशन अब भी जारी है, पाकिस्तान ने एफ-16 का इस्तेमाल कर अमेरिका के साथ करार तोड़ा है : बीएस धनोआ

27 फरवरी की सुबह पाकिस्तान की ओर से एफ-16 फाइटर प्लेन से हमले की कोशिश पर भारतीय वायुसेना ने कहा है कि इस घटना के बाद से पाकिस्तान की पोल खुल गई है. हमने उनके प्लेन के मार गिराया और इसके सबूत भी दिखाए हैं. भारतीय वायुसेना (IAF) प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा, "मैं नहीं जानता, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच क्या समझौता है. अगर समझौता यह है कि वह उसका (एफ-16 का) इस्तेमाल हमले के लिए नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है, उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया है." धनोआ ने कहा, "हमें हमारे इलाके में AMRAAM मिसाइल के टुकड़े मिले, जो हमने दिखाए थे, तो ज़ाहिर है, मेरे विचार में उन्होंने (पाकिस्तान ने) इस जंग में एक एफ-16 विमान खो दिया है, सो, ज़ाहिर है, वे हमारे खिलाफ इस विमान का इस्तेमाल करते रहे हैं. वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने सोमवार को कहा कि वायुसेना मरने वालों की गिनती नहीं करती और बालाकोट आतंकी शिविर पर हवाई हमले में हताहत लोगों की संख्या की जानकारी सरकार देगी. वहीं बीएस धनोआ ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर मौजूदा हालात के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, "ऑपरेशन अब भी जारी है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा...

Air Chief Marshal BS Dhanoa: We have got pieces of the AMRAAM missile in our territory which we displayed & obviously I think they (Pakistan) have lost an F-16 aircraft in that combat, obviously they have been using the aircraft against us. pic.twitter.com/0iMpKu0hSw