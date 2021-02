"जान गंवाने वाले अन्नदाताओं को श्रद्धांजलि" : किसान आंदोलन के बीच पंजाब के CM अमरिंदर सिंह की सर्वदलीय बैठक

सीएम अमरिंदर सिंह ने ट्वीट में कहा, "हमारे किसानों को इस तरह से जान गंवाते देखना दर्दनाक है. इन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ संघर्ष के दौरान हम 88 किसानों को खो चुके हैं. उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए जान दे दी. सर्वदलीय बैठक की शुरुआत से पहले हमने दो मिनट का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की."

It is painful to see our farmers losing lives in this manner. We have lost 88 farmers during the struggle against these anti-farmer Laws. They died fighting for their rights. Observed 2 minutes silence and paid them our tributes before the start of the all-party meeting. pic.twitter.com/V3DHciqmFr