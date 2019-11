बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने लगाये नारे

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस रविवार को जब शिवाजी पार्क में बाल ठाकरे को उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के बाद लौट रहे थे तब शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की. शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले के नजदीक आकर विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनके (फडणवीस के) नारे- ‘मैं वापस लौटूंगा (मुख्यमंत्री के रूप में), को मराठी में लगाने लगे.' साथ ही उन्होंने ''सरकार कुनौची? शिवसेना ची'' (सरकार किसकी? शिवसेना की) के नारे भी लगाये. फडणवीस और उनके काफिले में शामिल कई वरिष्ठ नेता इस पर कोई प्रतिक्रिया दिए बगैर आगे बढ़ गये.

#WATCH Maharashtra: Slogan of "Sarkar kunauchi? Shiv Sena chi" (Whose government? Shiv Sena's) raised by Shiv Sena workers, when BJP leader Devendra Fadnavis was leaving after paying tributes to Balasaheb Thackeray on his death anniversary today, in Mumbai. pic.twitter.com/AbsA5Gm1f5