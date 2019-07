गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी विधायक को मिली बम से उड़ाने की धमकी, डाक से भेजा गया खत

मध्य प्रदेश के गंजबसौदा से बीजेपी विधायक लीला जैन (Leena Jain) को जान से मारने की धमकी मिली है. बीजेपी विधायक लीला जैन के साथ-साथ गृहमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) को भी जान से मारने की धमकी दी गई है. बता दें कि बीजेपी विधायक लीला जैन (Leena Jain) को डाक के द्वारा एक पत्र मिला, जिसमें उन्हें और अमित शाह (Amit Shah) के साथ-साथ स्थानीय बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सरकारी अस्पताल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. इस संबंध में पुलिस ने कहा कि धमकी को देखते हुए इलाके में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है. बम निरोधक दस्ते के भी बुलाया गया है.

पीएम मोदी को मिली जान से मारने की धमकी, 500 रुपए के नोट पर मलयालम में लिखा- तुम्हारा गला...

MP: Leena Jain, BJP MLA from Ganj Basoda,Vidisha has received a letter via post that threatens to blow her up,HM Amit Shah as well as local bus stand,railway station&govt hospital. Police says,"security has been tightened in the area.Bomb disposal squad has been called." (July 1) pic.twitter.com/s6IEAdxH7F