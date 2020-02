नवीन पटनायक द्वारा आयोजित भोज में साथ भोजन करते नजर आए अमित शाह और ममता बनर्जी

देश भर में नागरिकता कानून को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच अमित शाह और ममता बनर्जी की साथ बैठ कर भोजन करने की तस्वीर सामने आयी है. तस्वीर को ट्वीट किया है ओडिशा के मुख्यमत्री नवीन पटनायक ने. बता दें कि अमित शाह और ममता बनर्जी अभी ओडिशा के दौरे पर हैं. अमित शाह गृहमंत्री बनने के बाद पहली बार ओडिशा पहुंचे हैं जहां शुक्रवार को उन्होंने भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित किया था. वहीं ममता बनर्जी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (EZC) की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ओडिशा आयी हुई हैं.

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (EZC) की बैठक में ममता बनर्जी के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हिस्सा लेने पुहंचे हैं. नवीन पटनायक पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं. नेताओं के सम्मान में ओडिशा के मुख्यमंत्री की तरफ से भोज का आयोजन किया गया था. इस भोज में अमित शाह, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी के अलावा धर्मेद्र प्रधान ने भी हिस्सा लिया. हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बैठक में भाग नहीं लिया है.

Such a pleasure having the company of Union Home Minister @AmitShah ji, my colleague CMs, @MamataOfficial, @NitishKumar ji & Union Minister @dpradhanbjp ji at Naveen Niwas. Had a wonderfully interactive time over some home cooked #Odia delicacies. pic.twitter.com/tmhfsJnDq2