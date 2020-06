सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अमित शाह ने जताया शोक, 'भारतीय सिनेमा में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर ट्वीट किया और शोक जताया है.

The tragic and shocking death of India's rising star #SushantSinghRajput has left millions of his fans devastated. The masterly performances of his film and TV career will forever be remembered. May his friends and family have the strength to cope with this loss. RIP