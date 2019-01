कुशीनगर: वायुसेना का जगुआर विमान हुआ क्रैश, पायलट सुरक्षित

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में वायुसेना का एक लड़ाकू विमान जगुआर क्रैश हो गया है. राहत की बात ये है कि हादसे में पायलट सुरक्षित बच गया. यह विमान नीचे उड़ते हुए दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम है. वायुसेना ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया है. बता दें कि यह विमान भारतीय वायुसेना में काफी समय से शामिल रहा है. यह हादसा वायुसेना के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है. क्योंकि युद्ध की स्थिति में जगुआर विमान खास भूमिका निभा सकता है. इस विमान को अपग्रेड किया जा रहा था. इस हादसे के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है. लिहाजा ऐसे में इसके शामिल होने में देरी भी हो सकती है.

Uttar Pradesh: Visuals from Kushinagar where an Indian Air Force Jaguar fighter plane crashed today, the pilot managed to eject safely. A court of Inquiry has been ordered to investigate the accident. pic.twitter.com/fZtAtJcd3U