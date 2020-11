'निवार' के बाद नए चक्रवाती तूफान का खतरा, श्रीलंका सहित तमिलनाडु और केरल को हो सकता है नुकसान

उन्होंने बताया कि सैटेलाइट और शिप के ताजा पर्यवेक्षण दिखाते हैं कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और आसपास के क्षेत्र के कम दबाव वाले क्षेत्र में डिप्रेशन की स्थिति बन गई है. यह दबाव 30 नवंबर की सुबह 5.30 पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में श्रीलंका के त्रिंकोमाली के पूर्व-दक्षिणी पूर्व से लगभग 750 किमी दूर और भारत के कन्याकुमारी से पूर्व-दक्षिणी पूर्व से लगभग 1150 किमी दूर स्थित है.

अगले 24 घंटों में इस डिप्रेशन के और गहन होने की आशंका है. आशंका है कि यह आगे चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. 2 दिसंबर की शाम तक इसके श्रीलंकाई तट के पश्चिम-उत्तरी पश्चिम की ओर बढ़ने की आशंका है. मौजूदा हालात के आकलन के मुताबिक, यह 3 दिसंबर की सुबह तक पश्चिम की ओर बढ़कर कोमोरिन इलाके में सामने आ सकता है.

Cyclone Alert: Another cyclonic storm over south Bay of Bengal Likely to track westwards towards Sri Lanka & Comorin by 2nd Dec Likely to affect Sri Lanka, South TN & Kerala & Lakshadweep As per present model forecasts, it may not be severe like NIVAR But take care & be safe pic.twitter.com/E4RXtRI1J5