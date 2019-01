साउथ पोल पहुंचने वाली पहली महिला IPS अपर्णा कुमार की जुबानी, लक्ष्य तक पहुंचने की कहानी

महिला आईपीएस अधिकारी और ITBP की डीआईजी अपर्णा कुमार ने वह कीर्तिमान स्थापित किया है, जो इससे पहले किसी महिला आईपीएस अधिकारी ने नहीं किया था. अपर्णा कुमार साउथ पोल पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस और आईटीबीपी महिला अधिकारी बन गई हैं. अपर्णा कुमार के मुताबिक, उनके लिए यह मुकाम हासिल करना इतना आसान भी नहीं था. इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपने लक्ष्य और परिवार के बीच में सांमजस्य बनाकर इतिहास रच दिया. अपर्णा कुमार 111 किलोमीटर तक बर्फ में चल कर साउथ पोल तक पहुंची थीं. इस दौरान उनके पास उपकरणों का लगभग 35 किलोग्राम वजन भी था.

महिला आईपीएस के रूप में साउथ पोल तक पहुंचने का कीर्तिमान स्थापित करने वाली ITBP की डीआईजी अपर्णा कुमार ने कहा कि मैंने अपनी यात्रा यूनियन ग्लैशियर से शुरू की, जहां अन्य 7 लोग मेरी टीम में थे. साउथ पोल पहुंचने में करीब 8 दिन लगे, जिस दौरान हमने 111 माइल यानी 178.6 किलोमीटर का सफर तय किया. हम 13 जनवरी को वहां पहुंच गए. बता दें कि अपर्णा कुमार जब अपना अभियान पूरा कर शनिवार को दिल्ली लौटीं तो उनका भव्य स्वागत किया गया. सफल अभियान के बाद देश पहुंचने पर आइटीबीपी द्वारा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुमार का स्वागत किया गया. इस अवसर पर आइटीबीपी की महिला बैंड ने स्वागत धुन प्रस्तुत किया और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका अभिवादन किया गया.

