PNB घोटाला: जल्द गिरफ्तार हो सकता है नीरव मोदी, लंदन की अदालत ने जारी किया अरेस्ट वारंट

पीएनबी घोटाले (PNB Scam) के मुख्य आरोपी और फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) की जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है. नीरव मोदी (Nirav Modi) की गिरफ्तारी के लिए लंदन की एक अदालत ने वारंट जारी किया है. बताया जा रहा है कि नीरव मोदी को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि लंदन की कोर्ट ने नीरव मोदी (Nirav Modi News) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट ईडी (ED) के अनुरोध पर किया है. बता दें कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav modi) को हाल ही में लंदन में देखा गया था.

अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी को हाल में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा वारंट जारी करने के बारे में सूचित किया गया था और नीरव मोदी को जल्द ही स्थानीय पुलिस (लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस) द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले वारंट जारी किया गया और बाद में ईडी को सूचित किया गया था. उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद नीरव मोदी जमानत के लिए अदालत के समक्ष लाया जायेगा और उसके प्रत्यर्पण के लिए कानूनी कार्यवाही उसके बाद शुरू होगी.

ED Sources: London's Westminster Court has issued arrest warrant against Nirav Modi. India had requested his extradition from the UK pic.twitter.com/DeQZ2B5DpY