भगोड़े नीरव मोदी ने पहन रखा था शुतुरमुर्ग के चमड़े का कोट, चौंकाने वाली है कीमत

पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी नीरव मोदी (Nirav Modi) को इंग्लैंड में देखा गया. इस दौरान वो पिंक शर्ट, ब्लैक लेदर जैकेट और सफेद दाढ़ी और मूंछों में दिखे. एक अंग्रेजी अखबार के रिपोर्टर ने नीरव मोदी को लंदन की सड़कों पर सरेआम देखा और बार-बार PNB घोटालों से जुड़े सवाल पूछे. लेकिन नीरव मोदी ने हर बार सिर्फ नो कमेंट्स कहकर सवालों को टाल दिया और निकल गए. लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा उनकी जैकेट की हो गई.

क्योंकि ये कोई आम लेदर जैकेट नहीं बल्कि खास लेदर से बनी जैकेट है, जिसकी कीमत 10 हज़ार पाउंड (9 लाख, 11 हज़ार रुपये) बताई जा रही है.

नीरव मोदी की ये जैकेट पक्षी शुतुरमुर्ग के लेदर (Ostrich Hide Jacket) से बनी है, जिसे इस पक्षी के पंख, स्किन और मीट से बनाया जाता है. इस लेदर से पहले मिलिट्री यूनिफॉर्म और हैट्स बना करती थीं, लेकिन इसे बनाने के महंगे प्रोसेस और कीमत की वजह से इस लेदर ने इंटरनेशनल लग्ज़री फैशन में अपनी जगह बनाई. धीरे-धीरे ऑस्ट्रिच स्किन से कई लग्ज़री आइटम जैसे पर्स, बैग्स, जैकेट्स और बूट्स बनने लगे. ऑस्ट्रिच लेदर की पहचान होती है इस पर उभरे पॉइंट्स या बम्प्स.

बता दें, ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे लंबा और भारी पक्षी है, जो उड़ता नहीं बल्कि दौड़ता है. ये एक घंटे में करीब 64 किलोमीटर तक दौड़ सकता है. यह खासकर दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है.

इस वीडियो में देखिए एक अग्रेंज़ी अखबार ने एक वीडियो जारी किया जिसमें रिपोर्टर पिंक रंग के शर्ट और ब्लैक जैकेट में दिख रहे नीरव मोदी से बार-बार सवाल करता है, मगर डायमंड कारोबारी हर सवाल को टालता जाता है और कहता है 'नो कमेंट्स'. वीडियो में दिख रहा है कि वह एक टैक्सी को इशारा करता है, लेकिन ड्राइवर उसे बैठाने से मना कर देता है. रिपोर्टर कुछ समय के लिए उसका पीछा करता है जब तक कि वह अंत में एक कैब नहीं ले लेता और बाजार से निकल नहीं जाता.

Exclusive: Telegraph journalists tracked down Nirav Modi, the billionaire diamond tycoon who is a suspect for the biggest banking fraud in India's historyhttps://t.co/PpsjGeFEsypic.twitter.com/v3dN5NotzQ