दिल्ली में केजरीवाल और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात, महागठबंधन पर हुई चर्चा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने आंध्र प्रदेश के अपने समकक्ष चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) से मंगलवार को मुलाकात की. उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन सहित कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की. सूत्रों ने यह जानकारी दी. केजरीवाल यहां आंध्र भवन में शाम में नायडू से मिले. दोनों नेता भाजपा को लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए विपक्ष की एकजुटता चाहते हैं. सूत्रों ने बताया, ‘‘दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से आंध्र भवन में मुलाकात की. उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंन सहित कई अन्य राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की.''

Met with @arvindkejriwal ji at AP Bhavan, New Delhi. pic.twitter.com/cLPKWqpUO2