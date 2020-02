केजरीवाल के बेटे ने पहली बार डाला वोट, बोले- परिवार के साथ किया मतदान, आपकी भागीदारी लोकतंत्र को करती है मजबूत

दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) में आम आदमी पार्टी के संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने परिवार सहित अपने मतदान डाला. सिविल लाइंस इलाके में एक मतदान केंद्र में वोट डालने के बाद केजरीवाल ने कहा, ''उम्मीद है कि ‘आप' दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाएगी, लोग हमारे काम के लिए वोट देंगे.'' दिल्ली सीएम केजरीवाल अपने माता-पिता, पत्नी सुनीता और बेटे पुलकित के साथ मतदान किया. केजरीवाल के बेटे ने इस चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसका जिक्र उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके किया.

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, ''मैंने मेरे परिवार के साथ वोट दिया, जिसमें मेरा पहली बार का मतदाता बेटा भी शामिल है. सभी युवा मतदाताओं से मतदान करने का आग्रह करें. आपकी भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है.'' बताते चले कि शनिवार को मतदान शुरू होने से ठीक पहले अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) को लेकर ट्वीट किया.

Voted along with my family, including my first-time voter son. Urge all young voters to come out to vote. Your participation strengthens democracy. pic.twitter.com/QU8wUZ18hv