जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल- उम्मीद है कि अब...

केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने (Arvind Kejriwal) कहा कि मैं सरकार के इस फैसले का समर्थन करता हूं. अब हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल करने के साथ-साथ विकास कार्यों पर जोर दिया जाएगा. उन्होंने (Arvind Kejriwal) इस बाबत एक ट्वीट भी किया. बता दें कि सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में धारा 370 को हटाने को लेकर प्रस्ताव दिया था. जिसपर बाद में राष्ट्रपति द्वारा मुहर लगा दी गई थी. इसके साथ ही उन्होंने दो अन्य बिल भी सदन में पेश किए.

We support the govt on its decisions on J & K. We hope this will bring peace and development in the state. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 5, 2019

इससे पहले जम्‍मू-कश्‍मीर की पूर्व मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्‍य से धारा 370 खत्‍म किए जाने का विरोध किया और कहा, ''आज का दिन भारतीय लोकतंत्र का स्याह दिन है. अनुच्छेद 370 निरस्त करने का भारत सरकार का एकतरफा फैसला गैर कानूनी, असंवैधानिक है. जम्मू-कश्मीर में भारत संचालन बल बन जाएगा. अनुच्छेद 370 पर उठाया गया कदम उपमहाद्वीप के लिए विनाशकारी परिणाम लेकर आएगा, वे जम्मू-कश्मीर के लोगों को आतंकित कर इस क्षेत्र पर अधिकार चाहते हैं. भारत कश्मीर के साथ किये गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहा है.'

What did J&K get for acceding to India? Another partition along communal lines? Our special status isn't a gift bestowed upon us. Its a right guaranteed by the same 🇮🇳 parliament. A contract entered into by J&K leadership & India. Today the very same contract has been violated — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 5, 2019

उधर जम्‍मू-कश्‍मीर के पूर्व मुख्‍यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने राज्‍य से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर कहा सरकार ने एकतरफा फैसला किया है. यह भरोसे पर पूरी तरह धोखा है.

Statement of Omar Abdullah, Vice-President of National Conference and former Chief Minister of Jammu & Kashmir, on revoking of Article 370 and other decisions announced by Government of India. pic.twitter.com/L9RXggb10k — ANI (@ANI) August 5, 2019

वहीं भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने कहा कि आज का दिन काफी गौरवशाली दिन है. अंतत: जम्मू-कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से शामिल किए जाने की श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत हजारों शहीदों की इच्छाओं का सम्मान हुआ. जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 के हटाए जाने की घोषणा के बाद शिव सेना ने कहा है कि मुझे पूरा विश्‍वास है कि पीएम अखंड हिंदुस्‍तान का सपना पूरा करेंगे.