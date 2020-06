करीब दो महीने बाद आज से शुरू होगी मस्जिदों में नमाज़, ओवैसी की अपील - नमाज़ी ज़रूर रखें इन बातों का ध्यान

ओवैसी ने कहा कि वो नमाज़ियों अपील करते हैं कि चूंकि यह वायरस कहीं जा नही रहा और सबको इसके साथ जीने की आदत डालनी है, ऐसे में मस्जिद में नमाज को लेकर सबको कुछ नई आदतें डालनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बड़े-बुजुर्गों और किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को अभी घर में ही रहना चाहिए. उन्हें भीड़-भाड़ वाली जगह पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए. मस्जिद में नमाज़ पढ़ते वक्त दो नमाज़ियों के बीच में वाजिब दूरी होनी चाहिए. लोगों को घर से ही वज़ू करके जाना चाहिए और अपना जानमाज़ (चटाई जिस पर बैठकर नमाज़ पढ़ी जाती है) घर से लेकर जाइए.

ओवैसी ने मस्जिद कमेटियों से अपील की कि वो मस्जिदों में ऐसी व्यवस्था बनाए रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो. लोगों को खतरा न हो. उन्होंने कहा कि मस्जिदों में वज़ू करने और शौचालय की सुविधा को बंद रखा जाना चाहिए.

