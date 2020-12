Asaduddin Owaisi on Babri Masjid Demolition: 'याद रखेंगे और अगली पीढ़ी को भी बताएंगे', बाबरी विध्वंस की बरसी पर बोले ओवैसी

Babri Masjid Demolition 2020: बाबरी मस्जिद के विंध्वंस की बरसी पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने ट्वीट कर अपने समर्थकों से कहा है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएं कि 400 साल तक बाबरी मस्जिद अयोध्या में खड़ी थी. अपने ट्वीटर हैडल से ओवैसी ने लिखा कि याद करें और आने वाली पीढ़ियों को सिखाएं कि चार सौ साल तक बाबरी मस्जिद अयोध्या में खड़ी थी. हमारे पुरखों ने वहां एक साथ नमाज अदा की थी और अपने रोज़े खोले थे. जब उनकी मौत हो जाती थी तो उन्हें इसी इलाके के आस-पास दफनाया जाता था.

Remember & teach the next generation to remember:



For 400+ years our #BabriMasjid stood in Ayodhya. Our ancestors prayed in its hall, broke their fasts together in its courtyard & when they died, they were buried in the adjoining graveyard



Never forget this injustice [1]