संविधान की मूल प्रति में चित्रों पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों कहा- संघ इस विविधता को खारिज करता है?

दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने NDTV के वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश शर्मा के जिस ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा था, वह था, 'अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का भूमि पूजन करना संविधान की शपथ का उल्लंघन होगा', ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का. इसी संविधान की मूल पांडुलिपि में नंदलाल बोस का बनाया श्रीराम का यह चित्र मौजूद है, जिसमें लंका विजय के बाद वे लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या वापस आ रहे हैं.'

Same copy also contains depictions of Tipu Sultan Gandhiji Akbar Chhatrapati Shivaji Guru Gobind Singh & others. This is our founders' pluralism. Sangh rejects this diversity. When the constitutional head of govt embraces this ideology it's a grave violation of secularism https://t.co/MVYZTEjEWa