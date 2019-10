महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कम वोटिंग प्रतिशत पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताई चिंता, VIDEO शेयर कर कही ये बात

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने महाराष्ट्र चुनाव (Maharashtra Assembly Election 2019) को लेकर एक वीडियो जारी कर जनता से ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है. AIMIM के ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए गए वीडियो पर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में कम वोटिंग प्रतिशत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मैं महाराष्ट्र की जनता से अपील करता हूं कि वह अपने घर से निकले और अपने पंसदीदा उम्मीदवार को वोट करें, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेकर आप देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही मजबूत करेंगे. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपको घर से निकलने में तकलीफ होगी लेकिन ये देश की व्यवस्था का एक लोकतांत्रिक पर्व है, इसमें आपका हिस्सा लेना जरूरी है.

If you do not vote, then your demands and wants would not get registered. This is a democratic right and everyone should use it. - @asadowaisi

Celebrate democracy and participate in #MaharashtraAssemblyPolls exercise by voting. pic.twitter.com/FGmPh4qfRa