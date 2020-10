असम में हाथी के बच्चे को 1km तक ट्रैक पर घसीटने वाले मालगाड़ी का इंजन जब्त, रेलवे ने बताई यह वजह

बता दें कि यह घटना 27 सितंबर को हुई थी और असम अथॉरिटी ने इस इंजन को मंगलवार को जब्त किया है. असम वन मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य ने बताया कि 'यह ट्रेन रेलवे के द्वारा अपने प्रोजेक्ट साइट पर सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी. इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि यह रुक नहीं पाई.'

NFR takes several steps & saves 61 elephants in current year.



Action against defaulters taken in the only case of elephant dashing during current financial year.



Seizure & release of locomotive by Forest Dept - a procedural requirement, not first of its kind. pic.twitter.com/KIST6ZM0a8