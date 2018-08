Atal Bihari Vajpayee Health LIVE Update: पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की हालत बेहद नाजुक, PM मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री AIIMS पहुंचे

खास बातें 11 जून से एम्स में भर्ती हैं अटल बिहारी वाजपेयी एम्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया हालत बेहद नाजुक पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री एम्स पहुंचे



Atal Bihari Vajpayee Health LIVE Update

परम आदरणीय हम सभी के श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। उनके स्वास्थ्य में गिरावट की खबर से मन विचलित है। हम सभी उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। — ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 15, 2018

Union Minister Jitendra Singh leaves All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) where former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee is admitted. Vajpayee’s condition is critical & he is on life support system. #Delhipic.twitter.com/KXWiFa9IpS — ANI (@ANI) August 15, 2018

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee Critical) की हालत बेहद नाज़ुक है. एम्स (AIIMS) ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर यह जानकारी दी है. एम्स की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में उनकी हालात और बिगड़ी है. इससे पहले आज पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi), केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और मीनाक्षी लेखी उन्हें देखने एम्स पहुंचे. अटल बिहारी वाजपेयी लगभग दो महीने से AIIMS में भर्ती हैं. उन्हें लाइफ़ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है. पीएम मोदी शाम में करीब सवा सात बजे एम्स पहुंचे और वहां करीब 50 मिनट तक रुके. इससे पहले एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की तबियत स्थिर है. उन्हें इंजेक्शन द्वारा एंटिबॉयटिक्स दिया जा रहा है.पूर्व प्रधानमंत्री एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया की निगरानी में हैं. वाजपेयी की सेहत पर कुछ दिन पहले एम्स की ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था जिसमें उनकी सेहत स्थिर बताई गई थी.- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.- वाजयेपी की हालत बेहद गंभीर होने के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और अश्विनी चौबे भी एम्स पहुंचे.- केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और शहनवाज हुसैन भी पूर्व पीएम से मिलने देर रात एम्स पहुंचे.

Union Minister Harsh Vardhan leaves from All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) after meeting former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. #Delhipic.twitter.com/clwguOHmwE — ANI (@ANI) August 15, 2018

Union Minister Suresh Prabhu reaches All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) to meet former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. #Delhipic.twitter.com/7EXmsLguYM — ANI (@ANI) August 15, 2018

Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee has been admitted for the last

9 weeks at AIIMS. Unfortunately his condition has worsened over the last 24

hours. His condition is critical and he is on life support system: AIIMS pic.twitter.com/5tIkdEeddH — ANI (@ANI) August 15, 2018

Prime Minister Narendra Modi reaches All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS) to meet Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. #Delhipic.twitter.com/BeGhqVh0z2 — ANI (@ANI) August 15, 2018

Union Minister Smriti Irani leaves from All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS) after meeting Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. #Delhipic.twitter.com/GgVpDG5lri — ANI (@ANI) August 15, 2018

- केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु भी देर रात एम्स पहुंचे.- एम्स ने देर रात मेडिकल बुलेटिन जारी कर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की हालत बेहद नाजुक होने की जानकारी दी.इससे पहले केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत के बारे में जानने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गईं थी.इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार (11 अगस्त) को एम्स जाकर वाजपेयी की सेहत के बारे में जानकारी ली थी. वाजपेयी को गुर्दा (किडनी) नली में संक्रमण, छाती में जकड़न, मूत्रनली में संक्रमण आदि के बाद 11 जून को एम्स में भर्ती कराया गया था. मधुमेह के शिकार 93 वर्षीय भाजपा नेता का एक ही गुर्दा काम करता है. पूर्व प्रधानमंत्री एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया की निगरानी में हैं. वाजपेयी की सेहत पर कुछ दिन पहले एम्स की ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था जिसमें उनकी सेहत स्थिर बताई गई थी.अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीन बार देश का नेतृत्व किया है. वे पहली बार साल 1996 में 16 मई से 1 जून तक, 19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक और फिर 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं. अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी के कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी हैं. भारतीय जनसंघ की स्थापना में भी उनकी अहम भूमिका रही है. वे 1968 से 1973 तक जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे. आजीवन राजनीति में सक्रिय रहे अटल बिहारी वजपेयी लम्बे समय तक राष्ट्रधर्म, पाञ्चजन्य और वीर अर्जुन आदि पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादन भी करते रहे हैं. वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित प्रचारक रहे हैं और इसी निष्ठा के कारण उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया था. सर्वोच्च पद पर पहुंचने तक उन्होंने अपने संकल्प को पूरी निष्ठा से निभाया.