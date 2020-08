भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंचे रामदेव, कहा- यहां पतंजलि का भव्य गुरुकुल बनाएंगे

रामदेव ने कहा, 'भारत का सबसे बड़ा भाग्य है कि हम देश में राम राज्य स्थापित करने के लिए बन रहे इस मंदिर के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं. पतंजलि योगपीठ यहां पर एक भव्य 'गुरुकुल' बनाएगा. दुनियाभर से लोग यहां पर वेद और आयुर्वेद का अध्ययन करने आ सकेंगे.'

India's biggest fortune that we're witnessing #RamMandir event...To establish 'ram rajya' in this nation, Patanjali Yogpeeth will make a grand 'gurukul' in #Ayodhya. People from all over the world will be able to study Ved, Ayurved here: Yog Guru Ramdev at Ram Janambhoomi site pic.twitter.com/qygs6AlJau