तेलंगाना एनकाउंटर पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि पुलिस ने जो किया है वह काफी हिम्‍मत का काम है और मैं यह जरूर कहूंगा कि इससे न्‍याय हुआ है. इस मामले में कानून का सवाल एक अलग मुद्दा है लेकिन मैं निश्चिंत हूं कि इससे देश के लोगों को अब शांति मिली होगी.जो इस तरह के अपराधी होते हैं, कलंक हैं, जिनसे देश, धर्म, संस्‍कृति बदनाम होती है, उनके साथ और जो आतंकवादी हैं उनके साथ, ऑन द स्‍पॉट पुलिस और सेना को ऐसे ही कार्रवाई करनी चाहिए. जिन घटनाओं में संदेह है उन्‍हें ही कोर्ट में ले जाना चाहिए.

#WATCH Baba Ramdev: Jo is tarah ke apradhi hote hain,kalank hain,jinse desh,dharm,sanskriti badnaam hoti hai,unke saath aur jo aatankwadi hain unke saath, on the spot police aur sena ko aise hi karyavahi karni chahiye,jin ghatnaon mein sandeh hai unhe Court mein le jana chahiye.. pic.twitter.com/R6yAWBf5uZ