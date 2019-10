'बनेगा स्वस्थ इंडिया' : अमिताभ बच्चन ने कहा- 'स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत' का निर्माण करेगा

एनडीटीवी-डेटॉल के द्वारा शुरू किए गए अभियान 'बनेगा स्वस्थ इंडिया' के छठे संस्करण की शुरुआत हो चुकी है. इस कार्यक्रम में 12 घंटे तक 'स्वस्थाग्रह' चलेगा. इस बार इस मुहिम की थीम रखी गई है 'स्वच्छ से स्वस्थ' से है. हर बार की तरह इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत का निर्माण करेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समूचे भारत को 'खुले में शौच से मुक्त' घोषित करने जा रहे हैं. वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, "जो स्‍वस्‍थ किट दी जा रही है, वह बहुत महत्‍वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्‍वपूर्ण है वह जागरूकता अभियान, जो आप लोग चला रहे हैं.' नितिन गडकरी ने कहा कि स्वच्छता पूरे समाज के लिए अहम है क्योंकि यह स्वस्थ रहने में बड़ी भूमिका अदा करता है. वहीं इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने प्रसूताओं के लिए स्वस्थ्य किट को भी लांच किया.

