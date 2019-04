प्रज्ञा सिंह को चुनाव आयोग का नोटिस जारी, हेमंत करकरे पर दिए गए बयान पर मांगा जवाब

भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी किया है और उनसे गुरुवार को शहीद हेमंत करकरे पर दिए गए बयान पर जवाब मांगा है. प्रज्ञा ने 26/11 के मुम्बई आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे के बारे में विवादित बयान दिया था.

प्रज्ञा सिंह ठाकुर 29 सितम्बर, 2008 को मालेगांव में हुए बम धमाकों के मामले में आरोपी हैं और तकरीबन नौ साल जेल में रही हैं. वे इस बहुचर्चित मामले में वह इन दिनों जमानत पर चल रही हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं भोपाल कलेक्टर सुदाम खाड़े ने प्रज्ञा के बयान पर स्वत: संज्ञान लिया और इस मामले में सहायक निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी. कार्यक्रम के आयोजक और प्रज्ञा सिंह के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है. उनसे 24 घंटे में जवाब मांगा गया है.

खाड़े ने कहा कि वे सहायक निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट को निर्वाचन आयोग को भेजेंगे. खाड़े ने बताया कि उन्होंने आचार संहिता के दौरान इस कार्यक्रम के आयोजक को कुछ शर्तों पर कार्यक्रम करने की अनुमति दी थी.

Bhopal: A notice has been issued to Pragya Singh Thakur by District Election Officer and Collector under model code of conduct seeking an explanation from her for her comment on Late Hemant Karkare within a day. (File pic) pic.twitter.com/cqnjQwRIRN