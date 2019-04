बीजेपी ने हेमंत करकरे पर बयान से पल्ला झाड़ा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने वापस लिए अपने शब्द

भोपाल लोकसभा सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का शहीद हेमंत करकरे को लेकर दिया गया बयान उनकी पार्टी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है. यही कारण है कि बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान से दूरी बनाकर उसे उनकी निजी राय कहा है. बीजेपी ने कहा है कि वह हेमंत करकरे को शहीद मानती है. दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी अपना बयान वापस ले लिया है और इसके लिए माफी मांगते हुए कहा है कि यह उनका व्यक्तिगत दर्द है.



बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के उस बयान से दूरी बनाई कि आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे उनके द्वारा दिए गए शाप की वजह से 26-11 के मुंबई आतंकी हमलों में मारे गए थे. बीजेपी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह उनकी निजी राय है जो सालों तक उन्हें मिली शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की वजह से हो सकती है.

बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान के कारण शुरू हुए विवाद को हल्का करने का प्रयास किया है. पार्टी ने एक बयान में कहा, ‘‘भाजपा का मानना है कि करकरे बहादुरी के साथ आतंकवादियों से लड़ते हुए मारे गए. भाजपा ने हमेशा उन्हें शहीद माना है.'' पार्टी ने दावा किया कि साध्वी प्रज्ञा ने सालों तक पुलिस हिरासत में शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेली, जो उनके इस तरह के बयान की वजह हो सकती है.

प्रज्ञा ठाकुर ने देर शाम को हेमंत करकरे पर दिया गया अपना बयान वापस ले लिया. उन्होंने कहा कि 'मैंने महसूस किया कि देश के दुश्मनों को इसका फायदा हो रहा है, इसलिए मैं अपना बयान वापस लेती हूं और इसके लिए माफी मांगती हूं. यह मेरी व्यक्तिगत पीड़ा थी.'

Pragya Singh Thakur, BJP LS candidate from Bhopal, on her statement on Mumbai ATS Chief late Hemant Karkare: I felt that the enemies of the country were being benefited from it, therefore I take back my statement and apologize for it, it was my personal pain. pic.twitter.com/j7pzrKf6G5