साध्वी प्रज्ञा के हेमंत करकरे पर बयान को लेकर 'सेक्रेड गेम्स' के राइटर का ट्वीट, कसाब और साध्वी पर यूं कसा तंज

आतंक के मामले में संदिग्ध साध्वी प्रज्ञा (Sadhvi Pragya) को बीजेपी ने भोपाल से अपना उम्मीदवार बनाया है और इसके बाद से ही राजनैतिक माहौल गर्मा गया है. लेकिन साध्वी प्रज्ञा (Sadhvi Pragya) ने मुंबई हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान दिया है. साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैंने ही हेमंत करकरे को कहा था कि तेरा सर्वनाश होगा. साध्वी प्रज्ञा का यह बयान सोशल मीडिया पर एकदम से वायरल हो गया और अब बॉलीवुड से भी इसे लेकर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. बॉलीवुड के जाने-माने राइटर-गीतकार वरुण ग्रोवर (Varun Grover) ने ट्वीट किया है और साध्वी प्रज्ञा के इस बयान पर अपने तरीके से कमेंट किया है. वरुण ग्रोवर (Varun Grover) का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

JUST. NO. WORDS.



BJP's Bhopal candidate and a terror accused is openly bragging about wishing the death of our 26/11 hero ATS Chief Hemant Karkare and claiming Kasab & team as her ally in this wish. pic.twitter.com/5ltgNjtEfr