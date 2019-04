Kalank Box Office Collection Day 2: 'कलंक' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, आलिया-वरुण की फिल्म ने कमाए इतने करोड़

Kalank Box Office Collection Day 2: 'कलंक (Kalank)' का बॉक्स ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन जारी है. आलिया भट्ट (Alia Bhatt), वरुण धवन (Varun Dhawan), संजय दत्त (Sanjay Dutt), सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha), माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) और आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapoor) ने दूसरे दिन पर भी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया है. 'कलंक (Kalank)'ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 21.60 करोड़ रुपये कमाए थे, और यह इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग थी. अब शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, कलंक ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस (Kalank Box Office Collection) पर लगभग 10 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह 'कलंक (Kalank)' ने दो दिन में लगभग 31.60 करोड़ रुपये की कमाई की है.

Top *Opening Day* biz - 2019...

1. #Kalank ₹ 21.60 cr [Wed]

2. #Kesari ₹ 21.06 cr [Thu]

3. #GullyBoy ₹ 19.40 cr [Thu]

4. #TotalDhamaal ₹ 16.50 cr

Note: Hindi films. ₹ 10 cr+ openers included in the list.

India biz.#Kalank is the biggest opener of Varun and Alia to date.