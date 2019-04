Kalank Box office Collection Day 1: मल्टीस्टारर फिल्म की बंपर ओपनिंग, पहले दिन ही बना डाला कमाई यह रिकॉर्ड

Experience the shades of ‘इश्क़' with your loved ones!♥️ #Kalank in cinemas now. Book your tickets. Link in bio. @duttsanjay @adityaroykapur @varundvn @aliaabhatt @aslisona @madhuridixitnene @abhivarman @karanjohar @apoorva1972#SajidNadiadwala @ipritamofficial @foxstarhindi @nadiadwalagrandson @zeemusiccompany#Kalank . . . . #VarunDhawan #AliaBhatt #SanjayDutt #SonakshiSinha #AdityaRoyKapur #Madhuri #MadhuriDixit #NewSong #Love #LoveStory #Hearts #New #Film #Cinema #Bollywood #Dharma #DharmaMovies #AbhishekVarman #17April #Pritam #Love #Lovestory #Music #SoundOfKalank #Varia #TeamKalank

A post shared by THE TREASURE OF FILM (@kalank__official) on Apr 17, 2019 at 11:52am PDT