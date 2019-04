बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने अब ममता बनर्जी पर बोला हमला, लिखा-वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिए...

लोकसभा चनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के पहले चरण का मतदान हो चुका है. अब दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोरशोर से प्रचार में जुटी हई हैं. चुनावी रैलियों में नेताओं के आपत्तिजनक बयान भी खूब सामने आ रहे हैं. बॉलीवुड गलियारा भी इस लोकसभा चुनाव में खूब दिलचस्पी दिखा रहा है. बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) इन दिनों राजनीतिक मुद्दो पर बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं और नेताओं पर निशाना साधा रहे हैं. अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने इस बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पर हमला किया है. अशोक पंडित (Ashoke Pandit) का यह ट्वीट इस समय सुर्खियों में है.

Bringin a Bangladeshi actor to campaign for an Indian election is the proof for the fact- how much Bangladeshi infiltration @MamataOfficial has aided just for hr vote bank .Looks like she clearly didn't expect any support frm Indian Muslims so she had to import thm frm Bangladesh