बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा, लिखा- कश्मीर के पीएम बनना चाहते हैं...

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) की इस गहमा-गहमी से कोई अछूता नहीं है. बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित विभिन्न पार्टियों के नेताओं को निशाना बनाने से चूकते नहीं हैं, पहले कन्हैया कुमार पर निशाना साधने के बाद अब उनके निशाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) हैं. बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने अपने Twitter एकाउंट पर उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) को निशाना बनाते हुए लिखा है कि वे कश्मीर के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं. अशोक पंडित का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

The elections are coming near & a terrorist supporter @OmarAbdullah whose party is out of power wants to become a PM of #Kashmir. He wants to fight elections as per the Indian constitution but wants to become the PM as per Hurriyat's constitution. Wah.