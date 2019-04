बॉलीवुड एक्टर देखी फिल्म कलंक, वरुण और आलिया की एक्टिंग के बारे में कही ये बात

बॉलीवुड की मल्टीस्टारर फिल्म 'कलंक' (Kalank) आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म में आलिया भट्ट (Alia Bhatt), वरुण धवन (Varun Dhawan), संजय दत्त (Sanjay Dutt), सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और सिद्धार्थ रॉय कपूर (Siddharth Roy Kapoor) जैसे सितारे अपनी चमक बिखेर रहे हैं. फिल्म को जहां दर्शकों ने हाथों हाथ लिया तो वहीं समीक्षकों ने इसे काफी सराहा है. इसी कड़ी में बॉलीवुड फिल्मों को लेकर अपनी बेबाक राय रखने वाले कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने भी फिल्म समीक्षा की है. KRK (Kamaal R Khan) इन दिनों दुबई में हैं और वहीं उन्होंने 'कलंक' (Kalank) देखी और फिल्म की जबरदस्त तारीफ की. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) को कलंक इतनी पसंद आई कि वह इंटरवल में ही उसकी तारीफ करने लगे.

Kalank Movie Review: वरुण और आलिया की फिल्म 'कलंक' को लेकर आया ऐसा रिएक्शन

इंटरवल में केआरके (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया कि इंटरवल हो चुका है, अब तक 'कलंक' (Kalank) शानदार रही है. फिल्म निर्देशक बेस्ट है. वरुण के लुक्स कातिल और शानदार हैं और वो अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ अदाकारी कर रहे हैं. आलिया हर बार की तरह शानदार और सबसे अलग हैं. फिल्म के एक एक सीन पर डायरेक्टर का नियंत्रण हैं. फिल्म की एक-एक लाइन और एक एक डायलॉग शानदार है.

It's interval and #Kalank is a brilliant film till here. Varun @Varun_dvn is at his best and looking killer. Alia @aliaa08 is brilliant and matchless like always. Director is in full control of each and every moment. Each line and each dialogue is the very best.????