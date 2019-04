आलिया भट्ट और उनकी मम्मी पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया बड़ा हमला, Tweet हो गया वायरल

कलंक (Kalank) फिल्म के प्रमोशन में जुटी आलिया (Alia Bhatt) की अदाकारी और डांस की चारों तरफ तारीफ हो रही है. लेकिन बॉलीवुड (Bollywood) की एक एक्ट्रेस उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही हैं. न सिर्फ आलिया (Alia Bhatt) को बल्कि उनकी मां सोनी राजदान (Soni Rajdan) को लेकर भी निशाने पर ले रही हैं. ये अदाकारा हैं हे बेबी, 36 चाइना टाउन जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं पायल रोहतगी (Payal Rohatgi). पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) इन दिनों ट्विटर पर खासी आक्रामक हैं और लगातार राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर आवाज उठा रही हैं. इसी कड़ी में उन्होंने ट्विटर कलंक (Kalank) फिल्म न देखने की अपील की हैं. पायल (Payal Rohatgi) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि कलंक की मुख्य एक्ट्रेस सोनी राजदान (Soni Rajdan) की बेटी हैं. जिसने जुनैद की मॉब लिंचिग (Mob Lynching) की झूठी खबरें फैलाई थी. पायल ने कहा कि याद रखें की यह फिल्म लव जिहाद (Love Jihad) के मुद्दे को प्रसारित करने के लिए बनाई हैं. पायल (Payal Rohatgi) ने लिखा कि याद रखें की मां और बेटी, दोनों ब्रिटिश नागरिक हैं जिन्होंने हम पर राज किया था और अब भारत के मासूमों को गुमराह करना चाहती हैं.

#Kalank main actress is daughter of #SoniRazdan who wants to spread false stories of Junaid MobLynching. Remember that this movie promotes #lovejihad. Remember that both mother-daughter duo are British citizens (who ruled us) & want to mislead innocent Indians. #SundayMorning